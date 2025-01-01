Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Versunken

SAT.1Staffel 6Folge 132
Versunken

Versunken

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 132: Versunken

22 Min.Ab 12

Polizeitaucher finden auf dem Grund der Ruhr ein vermisstes Boot - in der Kajüte liegt der Leichnam eines Mannes. Offensichtlich wurde er zusammengeschlagen und war noch am Leben, als das Boot sank ...

SAT.1
