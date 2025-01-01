Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 171: Dreieinhalb Wochen
22 Min.Ab 12
Die Leiche des Tänzers Daniel Keller wird stark verwest in seinem Bett aufgefunden. Niemand scheint den 21-Jährigen vermisst zu haben. Die Kommissare ermitteln in seinem chaotischen Leben und finden Ängste, Lügen und eine unerwiderte Liebe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
