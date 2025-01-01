Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 6Folge 198
Folge 198: Im Kreis des Vertrauens

22 Min.Ab 12

Das Model Martina Lerch wird beim Joggen getötet, außerdem hat der Täter ihr Gesicht mit einem Messer zerschnitten. Kurz darauf wird die übergewichtige Martha Fein erstickt. Der einzige Anhaltspunkt für die Kommissare: Beide Opfer waren Teilnehmer einer Gruppentherapie ...

SAT.1
