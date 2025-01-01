Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Lebenslang

SAT.1Staffel 6Folge 36
Lebenslang

LebenslangJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 36: Lebenslang

22 Min.Ab 12

Bei seiner Gerichtsverhandlung bringt der Häftling Heiko Ahrenz eine Geisel in seine Gewalt und flieht aus dem Gerichtssaal. Die Fahndung läuft auf Hochtouren, aber der als gefährlich geltende Mann führt die Kommissare immer wieder in die Irre.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen