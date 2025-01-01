Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Ihr Zuhause - die Strasse
22 Min.Ab 12
In der Nähe des Bahnhofes wird der leblose Körper der Obdachlosen Lena Wedau gefunden. Vom Tatort flüchtet ein unbekanntes Mädchen. Die Kommissare stoßen auf eine Welt, in der der Preis für die Freiheit manchmal der Tod ist.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1