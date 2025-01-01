Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Wundersame Wellnesswelt
22 Min.Ab 12
Der Masseur Thomas Hintze wird tot auf dem Flur des Wellnesshotels "RuhrSPA" gefunden. Erster Anhaltspunkt sind drei Frauen, die sich ohne ihre Ehemänner verwöhnen lassen wollten. Zwischen Floating, Flirten und Fitnessdrinks geraten die Kommissare in eine wundersame Wellnesswelt.
