Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Liebe auf Entzug
22 Min.Ab 12
Drei Junkies überfallen eine Apotheke, um sich möglichst schnell Methadon zu besorgen. Doch die Situation eskaliert derartig, dass der Apotheker von den Kommissaren nur noch tot geborgen werden kann - eine Täterin verschwindet unauffindbar. Die Ermittlungen bewegen sich in einem Milieu, in dem die Gier nach dem nächsten Schuss das Leben der Abhängigen beherrscht. Wird es den Kommissaren gelingen, im Drogensumpf den Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1