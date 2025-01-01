Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

... und raus bist du!

SAT.1Staffel 6Folge 58
... und raus bist du!

Folge 58: ... und raus bist du!

22 Min.Ab 12

Ein nächtliches Spielchen unter Freunden endet für die 23-jährige Cindy Klären tödlich. Mit zerrissenen Kleidern und blutigen Wunden wird sie am nächsten Tag im Wald gefunden. Wer hat sich nicht an die Spielregeln gehalten und versucht jetzt, den Schwarzen Peter seinen Freunden unterzujubeln?

