Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 79: Infiziert
22 Min.Ab 12
Eine Stadt in Angst - Mit Krankheitserregern infizierte Ratten werden aus dem Labor der Universität Duisburg gestohlen. Neben dem leeren Käfig liegt die Leiche des jungen Biologiestudenten Pascal Bertram. Was wollen die Täter mit den Ratten und werden die Kommissare den Täter schnappen, bevor es weitere Todesopfer gibt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1