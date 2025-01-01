Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kurzstrecke in den Tod

SAT.1Staffel 6Folge 84
Kurzstrecke in den Tod

Kurzstrecke in den TodJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 84: Kurzstrecke in den Tod

22 Min.Ab 12

Ein Busunfall mit einem Toten beschäftigt die Kommissare, denn schnell stellt sich heraus, der Crash war nicht die Ursache für den Tod des Mannes. Wurde der Unfall inszeniert, um einen Mord zu vertuschen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen