Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 87: Auf der falschen Seite
22 Min.Ab 12
Kommissar Thomas Bossmann ist verliebt, doch wie weit ist er bereit zu gehen, wenn seine Angebetete unter Mordverdacht gerät? Als die Kommissare eine Leiche finden, gerät Thomas auf die falsche Seite und schließlich sogar in Lebensgefahr.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1