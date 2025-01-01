Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 89: Vom Paulus zum Saulus
22 Min.Ab 12
Mord auf offener Straße - die Drogenfahnderin Susanne Krüger wird vor den Augen ihrer Freundinnen erschossen. Steckt ein brutaler Duisburger Drogenboss hinter dem Anschlag? Oder kommt der Täter aus den eigenen Reihen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1