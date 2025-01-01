Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 112: Mehr Schein als Sein
22 Min.Ab 12
Ein herrischer Vater, eine feige Mutter und ein unbeliebter Freund: Lillys Doppelleben wird ihr zum Verhängnis. Gequält von einem Unbekannten stirbt sie an schweren inneren Verletzungen. Wer prügelte Lilli in den Tod, und warum schwieg das junge Mädchen bis zu ihrem letzten Atemzug?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
