Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mehr Schein als Sein

SAT.1Staffel 7Folge 112
Mehr Schein als Sein

Mehr Schein als SeinJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 112: Mehr Schein als Sein

22 Min.Ab 12

Ein herrischer Vater, eine feige Mutter und ein unbeliebter Freund: Lillys Doppelleben wird ihr zum Verhängnis. Gequält von einem Unbekannten stirbt sie an schweren inneren Verletzungen. Wer prügelte Lilli in den Tod, und warum schwieg das junge Mädchen bis zu ihrem letzten Atemzug?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen