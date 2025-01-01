Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 121: Die Macht des Ouroboros
22 Min.Ab 12
Ein altes Fabrikgelände wird zum Schauplatz eines hinterhältigen Verbrechens an einer jungen Frau. Alles deutet auf einen klassischen Raubmord hin, doch dann führt eine Tätowierung der Toten die Kommissare in ein Labyrinth aus Raffgier, Neid und dunklen Geheimnissen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
