Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 129: Der Querschläger
22 Min.Ab 12
Raubüberfall auf eine Tankstelle - ein Mensch muss sterben. Eigentlich ein ganz normaler Fall für die Kommissare, wäre da nicht die unheimliche Begegnung aus der Vergangenheit von Ermittler Christian König ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1