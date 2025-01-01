Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 132: Sag die Wahrheit!
22 Min.Ab 12
Gina Weber stürzt von ihrem Balkon und ist sofort tot. Verletzungen an ihrem Körper deuten darauf, dass sie nicht freiwillig gesprungen ist. Unter Verdacht gerät ihr Freund - wollte sie sich trennen und er rastete aus? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1