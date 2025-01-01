Gute Freunde kann niemand trennenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 144: Gute Freunde kann niemand trennen
22 Min.Ab 12
Bei dem Ermittler Thomas Bossmann klingelt das Telefon: Seine völlig verzweifelte Bekannte Lara Weller fleht ihn an, auf ein verlassenes Fabrikgelände zu kommen. Für den Ermittler beginnt eine Odyssee aus Mord, Verrat und falschen Freunden, aus der es kein Entrinnen gibt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1