Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Spurensuche

SAT.1Staffel 7Folge 149
Spurensuche

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 149: Spurensuche

22 Min.Ab 12

Ein toter Junkie auf einer Wiese gibt den Kommissaren Rätsel auf: Er trägt nur Socken und Unterhose, in seinem Magen finden sich Geld und ein Regenwurm. Außerdem ist seine Zunge blau gefärbt und eine unbekannte Handynummer steht auf seiner Hand. Viele Hinweise, doch noch passt nichts zusammen.

SAT.1
