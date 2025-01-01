Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Todesurteil

SAT.1Staffel 7Folge 151
Das Todesurteil

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 151: Das Todesurteil

22 Min.Ab 12

Der Künstler Eric Förster liegt tot und gefesselt in seinem Bett. Alle Indizien sprechen für eine Drogen- und Sexorgie mit tödlichem Ausgang. Und tatsächlich scheint das Opfer auf seinem Pfad der Lust über Leichen gegangen zu sein.

