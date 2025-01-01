Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Heißes Hobby

SAT.1Staffel 7Folge 157
Folge 157: Heißes Hobby

22 Min.Ab 12

Bernie Kuhnt in Action - zum 20-jährigen Dienstjubiläum darf er an einem Autorennen auf dem Nürburgring teilnehmen. Doch während der Kommissar seine Runden dreht, wird in einem Hotel die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Kommissare erfahren schnell, dass das Opfer mit einem schlüpfrigen Hobby eine Menge Geld verdient hat.

SAT.1
