Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 160: Zum Schweigen verdammt
22 Min.Ab 12
Die 27-jährige Lena Kieper wird tot unter einer Brücke gefunden. Die Kommissare gehen von Mord aus, aber wer hätte einen Grund, der Frau etwas anzutun? Doch dann stellt sich heraus, Lena hatte etwas zu verbergen...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1