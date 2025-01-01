Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Neuanfang
22 Min.Ab 12
Susanne Ende wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Alles sieht nach einem Goldenen Schuss aus, doch der Stoff wurde mit Strychnin versetzt. Ein Racheakt unter Junkies oder haben die verworrenen Familienverhältnisse des Opfers etwas mit ihrem Tod zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1