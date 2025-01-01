Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Verfolgungswahn
22 Min.Ab 12
Die Außenseiterin Elisabeth Tanner verschwindet plötzlich. Dann taucht sie verletzt und verstört bei einer Party ihrer Mitschüler auf. Was geschah mit dem Mädchen in dieser Nacht? Der einzige Hinweis: Elisabeth ist kein unbekanntes Gesicht für die Kommissare ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1