Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Ruhelos
22 Min.Ab 12
Katharina Martins entgeht nur knapp einem Anschlag auf ihr Leben. Doch bei den Kommissaren hält sie sich bedeckt. Wer ist hinter ihr her, und was hat sie zu verbergen? Als eine zweite Frau, die Katharina ähnlich sieht, erschossen wird, spitzt sich die Lage zu.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1