Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Auf der Jagd
22 Min.Ab 12
Wettlauf mit dem Tod: Die Freundinnen Michelle und Silvia finden sich nach einer langen Disconacht gefesselt in einer Waldhütte wieder. Sie versuchen zu fliehen, doch ihr Peiniger ist ihnen dicht auf den Fersen. Die Jagd endet tödlich: Michelle wird brutal erschossen und Silvia verschwindet spurlos ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1