SAT.1Staffel 7Folge 69
22 Min.Ab 12

Halbnackt und voll blauer Farbe liegt die Leiche einer attraktiven jungen Frau auf dem Boden eines provisorischen Bodypainting-Studios. Ihr qualvoller Tod stellt die Kommissare vor ein Rätsel: Ist der mysteriöse Künstler der Täter?

SAT.1
