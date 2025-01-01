Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vater werden ist nicht schwer

SAT.1Staffel 7Folge 75
Vater werden ist nicht schwer

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 75: Vater werden ist nicht schwer

22 Min.Ab 12

Bernie Kuhnt findet ein fremdes Baby vor seiner Tür - von den Eltern fehlt jede Spur. Als wenig später Lisa Beiling mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ihrer Wohnung gefunden wird, klärt sich zwar die Identität des Babys, doch die des Täters bleibt ein Rätsel.

