Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Traumpaar

SAT.1Staffel 7Folge 89
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 89: Das Traumpaar

22 Min.Ab 12

Es sollte die schönste Nacht in ihrem Leben werden, aber sie endet für viele junge Menschen mit einer Tragödie: Die Schülerin Rebecca Preuß wird beim Abiball auf der Toilette erdrosselt ...

SAT.1
