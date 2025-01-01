Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 94: Tödliche Maskerade
22 Min.Ab 12
Auf einer Kostümparty wird die 32-jährige Simone Ritter brutal erschlagen. Vom Täter fehlt jede Spur. Als die Kommissare die Ermittlungen aufnehmen, wissen sie noch nicht, auf was für einen Affentanz sie sich eingelassen haben.
