Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 108: 3 Nachbarn und die 7 Zwerge
23 Min.Ab 12
Schiedsmann Horst Winkelmann soll in einem erbitterten Nachbarschaftsstreit zwischen drei verfeindeten Familien schlichten. Doch kurz nach seinem Schlichterspruch wird er tot aufgefunden. Zwischen perversen Zwergen und putzigen Minischweinen suchen die Kommissare nach dem Mörder.
