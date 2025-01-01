Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 109: Gestohlene Erinnerung
22 Min.Ab 12
In der Uni Duisburg wird die Leiche der 22-jährigen Ann-Katrin Herzog gefunden. Schnell gibt es Unstimmigkeiten im Leben der jungen Frau; anscheinend führte sie ein Doppelleben ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1