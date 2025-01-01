Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tod eines Polizisten

SAT.1Staffel 8Folge 115
Folge 115: Tod eines Polizisten

23 Min.Ab 12

Der Polizist Marvin Stolz wird während eines Einsatzes erschossen. Sein Kollege Ferdinand Fechtner erwacht am Tatort mit einer Kopfverletzung. Von seiner Dienstwaffe fehlt jede Spur - genau wie von seiner Erinnerung. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel ...

