Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 118: Der Teufel im Detail
22 Min.Ab 12
Eine Obdachlose verschwindet spurlos. Zur selben Zeit wird die Unternehmerin Anna Feldmann Opfer eines Raubmordes. Als die Kommissare auf eine Verbindung zwischen den beiden Frauen stoßen, blicken sie hinter die trügerische Fassade eines unfassbar kaltblütigen Verbrechens.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1