Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mit Ruhm besudelt

SAT.1Staffel 8Folge 122vom 22.10.2024
Mit Ruhm besudelt

Mit Ruhm besudeltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 122: Mit Ruhm besudelt

22 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Der Sprayer Boris Wieland wird ermordet auf einem alten Fabrikgelände aufgefunden. Die Kommissare ermitteln in der Duisburger Sprayerszene und stoßen auf einen tödlichen Mix aus Drogen, Konkurrenzkampf und Eifersucht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen