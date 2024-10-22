Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 122: Mit Ruhm besudelt
22 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Der Sprayer Boris Wieland wird ermordet auf einem alten Fabrikgelände aufgefunden. Die Kommissare ermitteln in der Duisburger Sprayerszene und stoßen auf einen tödlichen Mix aus Drogen, Konkurrenzkampf und Eifersucht.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1