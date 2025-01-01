Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 135: Kopf oder Zahl
22 Min.Ab 12
Kaum aus dem Gefängnis entlassen, kann der ehemalige Juwelendieb Werner Schadow seine Freiheit nur kurz genießen. Denn die Ermittler finden ihn niedergestochen und skalpiert in einer Gasse. Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf die Spur eines mysteriösen Schatzes ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1