Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 156: Teuflisches Quartett
22 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Vier Frauen, die sich verbündet haben, schicken Vera Meissner ein Video. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um ein Sexvideo, dessen Protagonist ihr Ehemann Alexander Meissner ist. Das soll aber erst der Anfang des drohenden Unheils im Leben des Arztes sein. Schon bald steht er unter Mordverdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1