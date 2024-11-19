Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Als wäre nichts gewesen

SAT.1Staffel 8Folge 161vom 19.11.2024
Folge 161: Als wäre nichts gewesen

22 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Ein Serientäter verbreitet Angst und Schrecken in Duisburg. Er übergießt ahnungslose Frauen mit einer Säure, so dass ihr Gesicht danach verätzt und entstellt wird. Drei von vier Frauen haben den Anschlag nicht überlebt. Können die Kommissare den Täter fassen, bevor er erneut zuschlägt?

