Folge 168: Ein Koffer voller Geheimnisse
22 Min.Ab 12
Für die 19-jährige Janka Grabowski sollte ihr Deutschland-Aufenthalt ein besseres Leben gewährleisten. Doch es kommt anders, als gedacht: Das Leben der jungen Polin endet in der Nähe eines Straßenstrichs. Ein undurchsichtiger Fall, bei dem die Ermittler eine Menge Geheimnisse lüften müssen ...
