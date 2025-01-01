Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Koffer voller Geheimnisse

SAT.1Staffel 8Folge 168
Folge 168: Ein Koffer voller Geheimnisse

22 Min.Ab 12

Für die 19-jährige Janka Grabowski sollte ihr Deutschland-Aufenthalt ein besseres Leben gewährleisten. Doch es kommt anders, als gedacht: Das Leben der jungen Polin endet in der Nähe eines Straßenstrichs. Ein undurchsichtiger Fall, bei dem die Ermittler eine Menge Geheimnisse lüften müssen ...

SAT.1
