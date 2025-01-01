Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 173: Gegen Liebe ist man machtlos
22 Min.Ab 12
Kurz nachdem das Ehepaar von Stern bei einem Autounfall nur knapp dem Tod entgeht, wird deren fünfjährige Tochter Emily entführt. Hängen die beiden Ereignisse zusammen? Die Kommissare sind dem Täter auf der Spur und merken fast zu spät, dass dieser ein ganz anderes Ziel verfolgt.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1