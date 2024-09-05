Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 44vom 05.09.2024
Folge 44: Tödliche Emotion

22 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12

Der 17-jährige Nils wird in einer Betonwanne einbetoniert und stirbt einen grausamen Tod. Die Kommissare begeben sich auf Spurensuche und stoßen dabei auf orientierungslose Teenies aus kaputten Familien ...

