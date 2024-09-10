Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Szenen einer Ehe

SAT.1Staffel 8Folge 51vom 10.09.2024
Szenen einer Ehe

Folge 51: Szenen einer Ehe

22 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12

Für Konstantin Schellenbach bricht eine Welt zusammen, als seine Frau Stefanie ihn verlässt: Er dreht durch und entführt sie in einem Taxi. Für Stefanie beginnt eine Irrfahrt der Angst und Verzweiflung durchs Ruhrgebiet.

