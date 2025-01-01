Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 55: Die Erlösung
22 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Mutter, eine tödliche Krankheit und eine Spritze stellen die Kommissare vor eine Herausforderung: War der Tod von Klara Färber Selbstmord oder Sterbehilfe? Ein tragischer Fall mit einem unerwarteten Ende für einen der Kommissare...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1