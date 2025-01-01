Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 71: Mein Herz schlägt rechts
23 Min.Ab 12
Ali Yüksel hatte ein Geheimnis und anscheinend wurde ihm genau das zum Verhängnis: Erschlagen wird er im Hinterhof seines Dönerladens gefunden. Ist die Tat der traurige Höhepunkt eines Familienstreits oder kommt der Täter aus einem ganz anderen Umfeld?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1