Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 85: Eine Nacht mit Beverly
22 Min.Ab 12
Die millionenschwere Beverly Dietmann wird vor ihrer Haustür gekidnappt, mit ihr verschwindet Mops Chu Chu. Während für die Kommissare ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, wird aus der verwöhnten Goldmarie langsam aber sicher eine Pechmarie, die um ihr Leben bangen muss ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1