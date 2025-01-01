Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 100: Liebeswahn
22 Min.Ab 12
Die 23-jährige Jasmin wird bedroht, verfolgt und heimlich fotografiert. Kurz nachdem sie bei den Kommissaren Hilfe sucht, wird sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Auf der Suche nach dem Täter lichtet sich der Schleier und sie stellen fest, wie schnell aus Vertrauen Verrat und aus Liebe Besessenheit wird.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
