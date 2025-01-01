Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 9Folge 106
22 Min.Ab 12

Nadja Bauer und Kim Seidel prostituieren sich neben dem Studium. Doch ihr sündiges Hobby wird ihnen zum Verhängnis. Nach einer Sexorgie werden die beiden Studentinnen ermordet aufgefunden. Lügen, Intrigen und schmutzige Geheimnisse sind nur der Anfang eines kuriosen Falls.

SAT.1
