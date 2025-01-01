Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 128: Folgenschwere Wette
22 Min.Ab 12
Lena Müller erwacht orientierungslos und halb nackt auf einem Acker. Neben ihr liegt die Leiche eines fremden Mannes. Was ist passiert? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und stoßen dabei auf mehr als ein dunkles Geheimnis ...
