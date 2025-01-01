Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

In die Enge getrieben

SAT.1Staffel 9Folge 137
In die Enge getrieben

In die Enge getriebenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 137: In die Enge getrieben

22 Min.Ab 12

Nach einer verbotenen Grillparty im Wald wird der 22-jährige Felix Holz erstochen aufgefunden. Seine Freundin Lena Trendheim liegt nur wenige Meter neben ihm - bewusstlos. Was ist passiert? Die Kommissare ermitteln und stellen bald fest, dass ein schrecklicher Verdacht traurige Gewissheit wird ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen