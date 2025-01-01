Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der König der Schützen

SAT.1Staffel 9Folge 25
Der König der Schützen

Der König der SchützenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 25: Der König der Schützen

22 Min.Ab 12

Der 43-jährige Horst Kaminski ist erfolgreicher Sportschütze. Doch der Gewinn der Schützenkrone wird ihm zum Verhängnis: Ein Unbekannter erschießt ihn aus dem Hinterhalt. Wurde er tragisches Opfer eines Raubüberfalls oder hatte noch jemand eine Rechnung mit ihm offen und beging den Mord aus einem persönlichen Motiv heraus?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen