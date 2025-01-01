Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Einmal zuviel
22 Min.Ab 12
Klaus Fritsches Leben wird durch zwei Schüsse gnadenlos beendet. Als er volltrunken die Wohnungstür öffnete, erwartete ihn sein Mörder. Die Ermittlungen ziehen sich durch ein trostloses Leben voller Gewalt, Alkohol und Schulden. Doch der Fall nimmt eine unerwartete Wendung ...
